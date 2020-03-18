США отправляет мексиканских мигрантов обратно
Администрация Соединенных Штатов сообщила, что намерена прекращать задерживать мигрантов, незаконно пересекших границу между Мексикой и США. Об этом написал сайт «Политика сегодня» со ссылкой на New York Times.
Данная мера является необходимой в борьбе с распространением коронавируса. Некоторые задержанные мигранты уже больны или не имеют документов, которые доказывают их здоровое состояние.
Пускать в страну будут несколько категорий людей: граждан США, владельцев грин-карты и иностранцев с необходимыми документами. Коммерческие перевозки также останутся возможны.