    18 марта 2020, 11:22

    США отправляет мексиканских мигрантов обратно

    Анастасия Кременчугская

    Администрация Соединенных Штатов сообщила, что намерена прекращать задерживать мигрантов, незаконно пересекших границу между Мексикой и США. Об этом написал сайт «Политика сегодня» со ссылкой на New York Times.

    Данная мера является необходимой в борьбе с распространением коронавируса. Некоторые задержанные мигранты уже больны или не имеют документов, которые доказывают их здоровое состояние.

    Пускать в страну будут несколько категорий людей: граждан США, владельцев грин-карты и иностранцев с необходимыми документами. Коммерческие перевозки также останутся возможны.