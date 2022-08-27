Европе предрекли конец, если кризис на Украине продлится еще год

Европа вымрет, если спецоперация России на Украине продлится еще год. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич в телеобращении к нации, передал ТАСС.

По его словам, будет отменен рынок, «исчезнет все». Если Россия и дальше будет «потихоньку» и медленно продолжать СВО еще год или больше, то в 2023 году «не будет никого, кто бы пережил это в Европе, включая нас».

«Этот год еще как-нибудь, следующий год, следующую зиму — пиши пропало! Извините, что говорю вам правду, которую не скажут другие, но, господи помилуй, цена за газ в августе — четыре тысячи долларов!» — сказал глава государства.

Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что власти страны благодарны России за ее помощь и поддержку. Он подчеркнул, что Сербия не станет частью антироссийской истерии.

С 1 ноября начнут действовать санкции Евросоюза, из-за которых Сербия не сможет получать морским путем нефть из России. На территории страны работают Нефтяная индустрия Сербии, 56,1% которой принадлежат «Газпрому» и «Газпромнефти», и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Панчеве.