Мир 30 ноября 2022, 05:44 Европа потеряла Россию как поставщика энергии — дипломат Ульянов Дипломат Ульянов: Европа потеряла Россию как поставщика энергии РИА «Новости»

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Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что европейские государства потеряли Россию как поставщика дешевой энергии. Своим мнением дипломат поделился в Twitter.

«Европа потеряла Россию как главного поставщика энергоресурсов, чтобы покупать дорогой сжиженный газ из США. Огромное достижение», — отметил Ульянов.

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На экономический просчет властей Евросоюза неоднократно указывали и в Венгрии. Министр иностранных дел Петер Сийярто на встрече в Бухаресте подчеркнул, что Будапашет позаботился о тепле в домах своих граждан. При этом другие страны Европы сделали все возможное, чтобы для их граждан зима была суровой.

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Брюссель под давлением со стороны США отказался от российского трубопровода «Северный поток — 2». Это решение подорвало экономику главных «локомотивов» ЕС — Франции и Германии, промышленность которых напрямую зависит от дешевых источников энергии. Несмотря на сложившуюся ситуацию, канцлер ФРГ Олаф Шольц пока не готов рассматривать вопрос о вводе в эксплуатацию «Северного потока — 2».