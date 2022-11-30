Мир 30 ноября 2022, 04:58 Странам НАТО посоветовали сохранить каналы связи с Россией Глава МИД Венгрии Сийярто посоветовал странам НАТО сохранить каналы связи с Россией РИА «Новости»

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Странам НАТО следует сохранить каналы коммуникаций с Россией. Такое мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе заседании министров иностранных дел стран-членов альянса в Бухаресте. Его слова привело РИА «Новости».

«Полагаю, что трудности предстоящего зимнего периода увеличивают важность достижения мира… Необходимо закрыть все те факторы, которые могут привести к эскалации», — отметил венгерский дипломат.

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Сийярто выразил сожаление, что был единственным главой МИД европейского государства, который встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым на площадке Генассамблеи ООН.

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Он призвал использовать каждую возможность для диалога с Москвой. Сийярто упрекнул европейских министров в недальновидности, поскольку зимой в Венгрии, в отличие от других стран ЕС, будет тепло.

Венгерские власти не поддерживают санкционную политику Европы в отношении России. Сийярто считает, что подтолкнувшие свои страны к кризису политики должны уйти в отставку.