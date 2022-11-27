Мир 27 ноября 2022, 21:30 Шольц оценил шансы ввода в эксплуатацию второй нитки «Северного потока — 2» Канцлер Шольц считает маловероятным запуск второй нитки «Северного потока — 2» РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает маловероятным ввод в эксплуатацию второй нитки газопровода «Северного потока — 2». Об этом он сообщил в интервью журналу Focus.

На вопрос журналистов, введут ли в эксплуатацию оставшуюся нитку «Северного потока — 2», Шольц отметил, что «это трудно представить». В то же время он уверен, что стену вокруг Европы не возведут.

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Утечки на «Северных потоках» зафиксировали в конце сентября. Поврежденные участки газопроводов находились в акваториях Швеции и Дании Балтийского моря. Россия назвала взрывы диверсией, которая была очень выгодна США.

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По мнению секретаря Совбеза Николая Патрушева, в планировании терактов участвовала и Великобритания. В настоящее время расследование аварий продолжается. Обследованием места разрывов трубопроводов занимается компания Nord Stream AG.

Ранее СМИ сообщили, что незадолго до взрывов рядом с «Северными потоками» находились два неизвестных суда с выключенными транспондерами. Не исключено, что их экипажи занимались разведкой.