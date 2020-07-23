«Мы еще не получили официальную ноту (по ограничениям — прим. ред.), но нужно принимать это всерьез, так как это продолжение уже имеющихся санкций. <…> Европа — суверенная территория, и я думаю, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы», — заявил Крахт.

Ужесточение санкций против «Северного потока — 2» может напрямую затронуть развитие Засница и ему подобных портовых городов. Газопровод позволит создать новые рабочие места и заявить о производственном потенциале на весь мир. Крахт подчеркнул, что у региона Мекленбург — Передняя Померания всегда были хорошие экономические отношения с Россией, которые могут испортить своими санкциями США.

Ранее американские конгрессмены единогласно поддержали ужесточение ограничений против газопровода и одобрили соответствующие поправки в оборонный бюджет. В восточном комитете экономики Германии предупредили, что Соединенные Штаты получат ответ, если документ вступит в силу.