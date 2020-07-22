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    22 июля 2020, 07:49

    Немецкий бизнес ответит на санкции США из-за «Северного потока — 2»

    Андрей Иванов

    В восточном комитете экономики Германии предупредили, что Соединенные Штаты получат ответ, если введут очередные санкции против «Северного потока — 2». Немецкая сторона все это время старалась избегать жестких мер, однако сейчас ситуация иная.
    Немецкий бизнес ответит на санкции США из-за «Северного потока — 2»

    «До сих пор мы всегда предостерегали от жестких контрмер в отношении США, поскольку мы не хотим попасть в санкционную спираль. Теперь мы видим это иначе», — заявил во время интервью изданиям медиагруппы Funke исполнительный директор комитета Михаэль Хармс

    Собеседник добавил, что ответные меры могут быть любыми: от политических заявлений и компенсаций пострадавшим компаниям до защитных санкций против США.

    Хармс напомнил, что американские власти могут заблокировать счета немецких компаний, которые принимают участие в строительстве «Северного потока — 2» и ввести ограничения против банков, связанных с проектом.

    Госсекретарь США Майк Помпео ранее рассказал о рекомендациях Госдепа продолжить противодействие России через санкции. В список попали «Северный поток — 2» и вторая нитка «Турецкого потока».

    В декабре 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров летал с официальным визитом в США. По итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом и МайкомПомпео глава МИД РФ заявил, что Вашингтон не сможет санкциями повлиять на работу газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Россия привыкла к подобным нападкам и знает, как на них реагировать.

    Новости SMI.FM