В восточном комитете экономики Германии предупредили, что Соединенные Штаты получат ответ, если введут очередные санкции против «Северного потока — 2». Немецкая сторона все это время старалась избегать жестких мер, однако сейчас ситуация иная.

«До сих пор мы всегда предостерегали от жестких контрмер в отношении США, поскольку мы не хотим попасть в санкционную спираль. Теперь мы видим это иначе», — заявил во время интервью изданиям медиагруппы Funke исполнительный директор комитета Михаэль Хармс

Собеседник добавил, что ответные меры могут быть любыми: от политических заявлений и компенсаций пострадавшим компаниям до защитных санкций против США.

Хармс напомнил, что американские власти могут заблокировать счета немецких компаний, которые принимают участие в строительстве «Северного потока — 2» и ввести ограничения против банков, связанных с проектом.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее рассказал о рекомендациях Госдепа продолжить противодействие России через санкции. В список попали «Северный поток — 2» и вторая нитка «Турецкого потока».

В декабре 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров летал с официальным визитом в США. По итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом и МайкомПомпео глава МИД РФ заявил, что Вашингтон не сможет санкциями повлиять на работу газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Россия привыкла к подобным нападкам и знает, как на них реагировать.