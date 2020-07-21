Американские конгрессмены выступили за санкции против газопровода «Северный поток — 2». Они одобрили соответствующие поправки в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год.

В палате представителей единогласно высказались за введение ограничительных мер. Заявление об этом законодательный орган опубликовал в Twitter.

«Поправка №13 уточняет и расширяет санкции, связанные со строительством трубопровода Nord Stream II», — говорится в публикации.

Законопроект, предполагающий усиление ограничений, внесли представители Республиканской и Демократической партий.

Санкции в том числе затронут компании, занятые в прокладке труб, страховщиков и предприятия, предоставившие помещения для технической модернизации судов, которые задействованы в строительством газопровода.

Эксперты считают, что Евросоюзу интересен проект «Северный поток — 2». Если на мировом рынке появится американский сжиженный газ, то востребованность европейской продукции снизится.