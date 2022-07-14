Еврокомиссию обвинили в изначально неясных формулировках относительно Калининграда

Проблема с транзитом грузов в Калининградскую область возникла из-за того, что Еврокомиссия с самого начала неясно сформулировала правила применения санкций против России, а Литва, исполняя их, переусердствовала. Несколько евродипломатов сказали об этом газете The Financial Times, сообщило РИА «Новости».

«Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила», — заявил автор статьи.

Чиновники из стран Евросоюза раскритиковали запрет на транзит грузов в Калининградскую область по железнодорожной дороге, который ввела Литва. Они посчитали их масштабы излишними, ведь такой напор может привести к открытой конфронтации с Россией.

Дипломаты также признали, что сам по себе вопрос Калининградской области — деликатный. По их мнению, ответственность за действия Литвы лежит на Еврокомиссии, которая совершила ошибку.