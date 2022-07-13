Калининград будет добиваться полного снятия ограничений на транзит

Власти Калининградской области будут продолжать добиваться полной отмены запрета на транзит грузов, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Антон Алиханов. Так он прокомментировал разъяснения Евросоюза для стран-участниц по транзиту товаров из России.

13 июля Еврокомиссия (ЕК) опубликовала инструкции по действию антироссийских санкций. В документе говорится о том, что железнодорожный транзит в Калининград разрешен, автомобильный — под запретом.

Решение является только первым шагом в снятии проблемы, требуется аналогичное снятие ограничений и в части автомобильных перевозок. Благодарю коллег из МИД России за этот результат. Будем продолжать добиваться полного снятия ограничений Антон Алиханов губернатор Калининградской области

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал решение ЕС по транзиту в Калининград «просветом разума». Политик отметил, что Евросоюз признал справедливыми требования России.