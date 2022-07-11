Евросоюз не задействует все рычаги для того, чтобы заставить Литву разрешить транзит в Калининград. Об этом сообщил временный поверенный в делах Российской Федерации в Литве Сергей Рябоконь в эфире канала «Россия 24».

«Евросоюз, на мой взгляд, не задействует весь спектр инструментов и рычагов, чтобы заставить Вильнюс поступить так, как он должен был бы поступить, если ЕС действительно намерен выполнить то, о чем он говорил. Я этого не вижу», — заявил дипломат.

По его мнению, «сложно сказать», что у ЕС на уме.

Власти Литвы запретили транзит подпавших под санкции товаров в Россию с 18 июня. Сегодня стало известно о расширении ограничений транзита в Калининград: под запрет подпали алкоголь, древесина, цемент, промышленные химикаты на основе спирта. Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили «возможные совместные шаги» в ответ на незаконные ограничения.