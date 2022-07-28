Финские визы россиян попали под угрозу аннулирования

Уже полученные россиянами шенгенские визы, выданные Финляндией, оказались под угрозой аннулирования. Признать их недействительными предложил выдвинул МИД скандинавской страны, сообщил телеканал YLE со ссылкой на главу консульской службы министерства Юсси Таннера.

Всего дипломат представил шесть вариантов дальнейшего развития турсообщения с Россией. Среди них — полное прекращение оформления виз для жителей РФ. Однако такая мера пока запрещена в ЕС и в зоне Шенгена.

Глава консульского отдела предложил аннулировать все выданные визы. Такой вариант развития событий также является противоправным с точки зрения ЕС и стран Шенгенского договора. Кроме того, в данном случае будут нарушены и нормы самой Финляндии.

Таннер выступил и за ограничение объема принимаемых заявлений. По его мнению, у россиян должны быть веские причины для посещения Финляндии вроде лечения или похорон.

Шестой вариант дипломата предполагает общее решение Евросоюза, в линии которого Финляндия будет декларировать направление своей политики.