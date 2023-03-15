Мир 15 марта 2023, 10:33 Еврокомиссия поможет укреплению верховенства права в Черногории RT: Еврокомиссия выделит 1,3 миллиона евро на укрепление верховенства права в Черногории РИА «Новости»

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Комитет Европейской комиссии по добрососедству и расширению направит около 1,3 миллиона евро Черногории в рамках содействия присоединения страны к Шенгенской зоне и укреплению верховенства права. Об этом сообщил RT.

«Контракт предусматривает формирование базы данных по системам управления, закупках, поддержку в вопросе отчетности и контроля, создание алгоритмов мониторинга эффективности работы», — сказано в документе.

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Также европейские специалисты запланировали помочь Черногории в налаживании диалога с гражданским обществом, а также в реализации коммуникационно-информационной кампании.

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Всего Еврокомиссия направит на эти цели 1,3 миллиона евро, срок реализации контракта составит три года.

В ноябре Европейский инвестиционный банк предложил инвестировать в страны Западных Балкан 28 миллионов евро для реализации проектов в области экологии, энергетики, цифровой экономики, транспортной и общественной сферы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично поддержал кандидатуру Черногории на вступление в Евросоюз.