21 ноября 2022, 11:13
Западные Балканы могут получить от Европы €28 млн в качестве инвестиций
Европейский инвестиционный банк предложил инвестировать в Западные Балканы 28 миллионов евро с целью реализации проектов в области энергетики, общественной и транспортной сферы, цифровой экономики и экологии. Об этом написал RT.
Программу планируется реализовать в Боснии и Герцеговине, Албании, Северной Македонии, Черногории и Сербии.
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«Общая цель данной технической поддержки — содействие социально-экономическому развитию путем улучшения инфраструктуры в регионе Западных Балкан», — говорится в сообщении составителей программы.
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Финансирование будет осуществлено благодаря европейским грантам и займам международных финансовых институтов.
Европа
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