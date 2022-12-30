Мир 30 декабря 2022, 20:20 Эрдоган поддержал вступление Черногории в ЕС Турция поддержала членство Черногории в ЕС

Читать 360tv в

Турция официально поддерживает вступление Черногории в состав Евросоюза. Такое заявление сделал президент восточной страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он огласил официальную позицию во время пресс-конференции после переговоров с лидером государства — потенциального члена ЕС Мило Джукановичем. Мероприятие прошло в Стамбуле

Реклама

«Черногория остается нашим партнером по НАТО», — напомнил Эрдоган.

Реклама

Турецкий лидер заявил, что его страна официально поддерживает полноправное членство балканского государства в ЕС.

Также он отметил, что придает большое значение поддержанию стабильности и экономическому развитию стран Южной Европы. По мнению Эрдогана балканские государства также играют важную роль.

Кроме того, Эрдоган отметил особую миссию Черногории. Он сказал, что эта страна вносит важный вклад в стабильность и экономическое развитие своего региона.