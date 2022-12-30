30 декабря 2022, 20:20
Эрдоган поддержал вступление Черногории в ЕС
Турция поддержала членство Черногории в ЕС
Турция официально поддерживает вступление Черногории в состав Евросоюза. Такое заявление сделал президент восточной страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Он огласил официальную позицию во время пресс-конференции после переговоров с лидером государства — потенциального члена ЕС Мило Джукановичем. Мероприятие прошло в Стамбуле
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«Черногория остается нашим партнером по НАТО», — напомнил Эрдоган.
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Турецкий лидер заявил, что его страна официально поддерживает полноправное членство балканского государства в ЕС.
Также он отметил, что придает большое значение поддержанию стабильности и экономическому развитию стран Южной Европы. По мнению Эрдогана балканские государства также играют важную роль.
Кроме того, Эрдоган отметил особую миссию Черногории. Он сказал, что эта страна вносит важный вклад в стабильность и экономическое развитие своего региона.
Реджеп Эрдоган
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Черногория
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