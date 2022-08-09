Еврокомиссия отказалась комментировать возможные визовые ограничения для россиян

Еврокомиссия не комментирует возможные ограничения по выдаче краткосрочных виз россиянам, заявила официальный представитель ЕК Ариана Подеста. Ее процитировал ТАСС.

В организации при этом заявили о готовности рассматривать новые санкционные ограничения.

«Мы уже приняли семь блоков санкций против России, и мы готовы рассматривать новые санкции. Однако вопрос виз — это компетенция стран ЕС, и мы не комментируем отдельные предложения и будущие санкции, пока они не приняты», — пояснила Подеста.

Она добавила, что визовый кодекс Евросоюза не предусматривает возможность приостановки либо прекращения выдачи краткосрочных виз.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд для россиян. Прекратить выдавать россиянам туристические визы в Европу предложила и эстонский премьер Кая Каллас. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ее заявление «очередной нацистской хренью».