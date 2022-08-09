Зеленский призвал Запад закрыть въезд для всех россиян

Западные страны должны запретить россиянам въезд на один год в качестве ответной меры против спецоперации ВС РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post.

Зеленский уверен, что именно закрытие границ станет «самыми важными санкциями». По замыслу украинского лидера эти ограничения могли бы восстановить «статус-кво».

«Россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию», — подеркнул он.

Президент Украины хотел бы также распространить данную меру даже на тех россиян, которые уже находятся за границей. Он возложил «ответственность» за спецоперацию на «все население России».

Военнослужащие ВС РФ совместно с бойцами ЛНР и ДНР освобождают Донбасс от украинских националистов. Спецоперация, которая началась в конце февраля, продлится до выполнения всех поставленных высшим руководством страны задач. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, сейчас спецназовцы «Ахмата» и Народная милиция ЛНР выбивают ВСУ из Соледара.