Мир 13 марта 2023, 22:15 Еврогруппа заявила о хорошем состоянии банковской системы ЕС Еврогруппа: банковская система ЕС в хорошем состоянии, несмотря на банкротства в США rawpixel

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Банковская система ЕС находится в хорошем состоянии даже с учетом банкротства в США. Об этом заявил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью. Цитату привел ТАСС.

«Банки ЕС находятся в хорошей форме», — отметил Донохью на пресс-конференции.

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Правительство штата Нью-Йорк решило закрыть банк Signature Bank из-за системных рисков, которые вызвало банкротство Silicon Valley Bank из Калифорнии.

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На закрытие банка SVB повлияло повышение ключевой ставки ФРС. После кризиса 2008 года это стало самым крупным банкротством банка в США. Вслед за объявлением регулятора штата Калифорния другие аналогичные кредитные организации стали сбрасывать свои акции, опасаясь банкротства.

После этого президент США Джо Байден заявил, что вкладчики американских банков могут быть уверены в безопасности системы и возможности получить свои депозиты. Он заверил, что руководителей обанкротившихся банков не только уволят, но и привлекут к ответственности тех, чьи действия спровоцировали потерю средств вкладчиков.