Мир 11 марта 2024, 18:48 Евродипломат после слов Папы Римского назвал условие для мирного урегулирования на Украине Евродипломат Стано ответил на призыв Папы Римского по Украине Global Look Press

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Европейский союз поддерживает призывы к началу мирного урегулирования украинского кризиса, но только на условиях Украины. Об этом на брифинге заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Таким образом он ответил на заявление Папы Римского Франциска, который призвал стороны конфликта начать переговоры.

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«Разумеется, мы выступаем за справедливый мир, условия которого сформулирует пострадавшая сторона. То есть Украина», — заявил Стано.

Ранее Франциск сказал, что проигрывающей в конфликте стороне нужно найти в себе смелость, чтобы первой инициировать мирные переговоры. Позднее в пресс-службе Ватикана уточнили, что таким образом понтифик призвал создать необходимые условия для дипломатического процесса.

Заявление Папы Римского вызвало негативную реакцию украинского президента Владимира Зеленского, который жестко отверг это предложение.