Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать еду

Передавать продукты питания людям, находящимся на карантине в Новых Санжарах под Полтавой, запретили в Министерстве здравоохранения Украины. Чиновники не хотят, чтобы инфекция обострилась еще и диареей.

«Мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям», — заявил заместитель главы украинского здравоохранительного ведомства Виктор Ляшко. Его слова привело украинское агентство «Укринформ».

По словам Ляшко, в медцентре запустили в работу пищеблок. Горячую еду для тех, кто находится на карантине, готовят на месте, в том числе диетическую.

Как рассказал тем временем заместитель министра внутренних дел Украины Иван Варченко, в карантин можно передавать только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промтовары. Продукты передавать запретили.

«Продукты не передаются тем, кто находится в обсервации… Красный Крест дальше будет принимать решение, что делать с этими продуктами», — заявил Варченко.

Самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, приземлился в Харькове 20 февраля. После осмотра, а также пограничного и таможенного контроля их автобусами перевезли в Новые Санжары на Полтавщине. Здесь им предстоит провести две недели в карантине. Местные жители активно выступили против пребывания соотечественников в регионе: они начали строить импровизированные баррикады на пути эвакуированных, поджигать по украинской традиции шины и бросать камни и бутылки в автобусы.