«Это политическое заявление». Готовность стран Балтии прожить без российского газа назвали сомнительной

Отказ стран Балтии от покупки российского газа пока можно рассматривать только как политическое заявление. Как именно Латвия, Литва и Эстония смогут реализовать свои планы пока неизвестно. Об этом «360» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры управления и предпринимательства МГГЭУ Инна Литвиненко.

Она напомнила, что в минувшую субботу руководители трех республик заявили, что готовы обеспечивать свои позиции за счет терминала сжиженного природного газа в Клайпеде и тех запасов, что есть у них в хранилищах

«Якобы они заранее готовились к отказу от российского газа. Посмотрим, мне все же кажется, что это политическое заявление чем то, что реально смогут реализовать страны балтийского региона», — заявила Литвиненко.

Министерство энергетики Литвы заявило, что с 1 апреля полностью приостановило поставки российского газа. В ведомстве пояснили, что основной энергоноситель поступает через терминал в порту Клайпеды. Его страна купила у норвежской компании Hoeg LNG за 101 миллион евро и продолжит оплачивать аренду базового судна на протяжении 10 лет за 56 миллионов евро.

О полной приостановке поставок российского газа в Эстонию и Латвию сообщил руководитель газовой магистрали Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Баррис. По его словам, запасов газохранилищах хватит на несколько месяцев, поэтому поводов для беспокойства нет.