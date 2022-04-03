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    03 апреля 2022, 22:49

    «Это политическое заявление». Готовность стран Балтии прожить без российского газа назвали сомнительной

    Экономист Литвиненко: отказ стран Балтии от российского газа носит политический характер

    Анатолий Минкин, Андрей Васильев

    Отказ стран Балтии от покупки российского газа пока можно рассматривать только как политическое заявление. Как именно Латвия, Литва и Эстония смогут реализовать свои планы пока неизвестно. Об этом «360» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры управления и предпринимательства МГГЭУ Инна Литвиненко.

    «Это политическое заявление». Готовность стран Балтии прожить без российского газа назвали сомнительной

    Она напомнила, что в минувшую субботу руководители трех республик заявили, что готовы обеспечивать свои позиции за счет терминала сжиженного природного газа в Клайпеде и тех запасов, что есть у них в хранилищах

    «Якобы они заранее готовились к отказу от российского газа. Посмотрим, мне все же кажется, что это политическое заявление чем то, что реально смогут реализовать страны балтийского региона», — заявила Литвиненко.

    Министерство энергетики Литвы заявило, что с 1 апреля полностью приостановило поставки российского газа. В ведомстве пояснили, что основной энергоноситель поступает через терминал в порту Клайпеды. Его страна купила у норвежской компании Hoeg LNG за 101 миллион евро и продолжит оплачивать аренду базового судна на протяжении 10 лет за 56 миллионов евро.

    О полной приостановке поставок российского газа в Эстонию и Латвию сообщил руководитель газовой магистрали Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Баррис. По его словам, запасов газохранилищах хватит на несколько месяцев, поэтому поводов для беспокойства нет.