«Нормальность нового мира». Экономист назвал сроки перехода стран на расчеты в национальных валютах

Взаиморасчеты между странами по всем ключевым товарным позициям рынка — это новая нормальность современного мира. На окончательный переход уйдет от двух до пяти лет. Об этом «360» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры управления и предпринимательства МГГЭУ Инна Литвиненко.

Она пояснила, что страны начал наконец приходить к пониманию, что можно отказываться от мировых резервных валют и переходить на свои собственные деньги. Положительным примером Литвиненко назвала переговоры России и Индии о поставках 15 миллионов баррелей нефти и расчетах в рублях и рупиях.

«Если сейчас обсуждаются ключевые товарные позиции на мировом рынке — нефть и газ, — то в последующем, через два, три года, пять лет, могут перейти на взаиморасчеты в национальной валюте по всем ключевым товарным позициям. Это абсолютная нормальность нового мира», — подытожила специалист.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, как будут работать расчеты за поставленный газ с недружественными странами. По его словам, страны Запада продолжат платить в евро, но конечные деньги в «Газпром» придут в рублях. Конвертацию проведут в российском банке. Представитель Кремля пояснил, что Россия пошла на такой шаг, чтобы из-за санкций не остаться без валюты.