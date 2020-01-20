«Это почти никто не отрицает»: президент Чехии назвал Путина сильным политиком

Президент России Владимир Путин является сильным политиком. Такое мнение выразил президент Чехии Милош Земан.

«Президент Путин — сильная политическая фигура. Это почти никто не отрицает», — заявил чешский лидер в интервью радиостанции Frekvence1.

Земан также затронул тему отставки правительства России и отметил, что «неплохо ладил» с бывшим российским премьер-министром Дмитрием Медведевым. При этом он добавил, что «не знает» нового премьера Михаила Мишустина.

15 января правительство ушло в отставку в полном составе, после чего новым премьер-министром был назначен глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Дмитрий Медведев стал заместителем председателя Совета безопасности.

Позже Медведев отметил, что в целом доволен работой Кабинета министров, несмотря на то, что возглавил его в непростое время кризиса и введения различных санкций. В числе успехов он назвал нацпроекты и снижение инфляции с 13 до 3%.