Инвестиции, компьютеры и упорный труд. СМИ рассказали, как зарабатывал Мишустин

В 2014 году задекларированные доходы Михаила Мишустина составляли 23,2 миллиона рублей. Следующие годы были менее успешными в финансовом плане: 2015 — 19,5 миллиона, 2016 — 18,9 миллиона, 2017 — 19,3 миллиона рублей, 2018 — 19 миллионов.

Михаил Мишустин имеет прямое отношение к созданию НП «Международный компьютерный клуб» (МКК). Эта структура появилась еще в конце 1980-х годов благодаря усилиям нескольких членов Академии наук СССР. Организация занималась созданием в стране рынка компьютерной техники и сотрудничала с Intel, HP, Microsoft, Sun.

Мишустин стал работать в МКК после защиты диссертации в Московском государственном технологическом университете «Станкин», отвечая за проекты Лаборатории клуба. Несколько позже он стал играть заметную роль в проектах по цифровизации государственных структур. В 1998 году был назначен советником, а потом и заместителем руководителя налоговой службы. Работа в МКК позволила семье приобрести недвижимость в престижном коттеджном поселке на Николиной горе в 2000 году.

Мишустиным принадлежит квартира на Трехгорном Валу, но ее семье выделило управления по делам президента. Тогда Михаил Владимирович уже был замминистра по налогам и сборам. В тот период топ-менеджеры министерств не могли похвастаться слишком высоким уровнем оплаты труда. Выделение им жилья было своеобразной компенсацией за скромную зарплату.

Налоговую службу России возглавлял Борис Федоров, являвшийся с 1994 года совладельцем Объединенной финансовой группы (UFG). В 2008 году, оставив работу в госструктурах, Мишустин перешел в UFG. Позднее он возглавил одну из самых крупных инвестиционных компаний в государстве. В служебной декларации сказано, что в 2010 году будущий премьер заработал примерно 79 миллионов рублей. Большая часть этой суммы — бонусы по сделкам.

Чтобы вернуться на государственную службу, Михаил Мишустин передал своей супруге Владлене имеющиеся у него активы. Это произошло в 2010 году. Именно дивидендами с этих активов объясняются доходы жены Михаила Мишустина. В 2014 году она заработала 160,1 миллиона рублей, в 2018 году — 47,7 миллиона. Позднее активы были проданы.

«Коммерсант», проанализировав опубликованные декларации о доходах супругов Мишустиных, пришел к выводу, что их главным источником дохода является инвестирование в депозиты. Издание назвало это «консервативной стратегией».