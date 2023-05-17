Мир 17 мая 2023, 19:21 «Это обернется катастрофой». Байден признался, что рассчитывает не допустить дефолта Президент Байден назвал катастрофой вероятность, что США не смогут платить по счетам Общественное достояние / Википедия

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Президент США Джо Байден рассчитывает, что ему удастся договориться с представителями Республиканской партии о повышении потолка госдолга и предотвратить дефолт. Об этом написал ТАСС.

«Это обернется катастрофой для американской экономики и народа, если мы не сможем платить по своим счетам», — признал он.

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Американский лидер заявил, что переговоры по предотвращению дефолта продолжат идти до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение. Белый дом назвал оптимистичным взгляд Байдена на решение проблемы госдолга США.

Американский лидер даже отменил часть зарубежного турне из-за угрозы дефолта. Байден решил не ехать в Австралию и Папуа — Новую Гвинею. Он собирается посте саммита G7 сразу же вернутся в Штаты и снова встретиться с руководством конгресса.