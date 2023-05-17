17 мая 2023, 02:57
Байден отменил часть зарубежного турне из-за угрозы дефолта
Белый дом: Байден отменил поездку в Австралию и Папуа — Новую Гвинею из-за угрозы дефолта
Администрация Белого дома подтвердила, что президент США Джо Байден решил отменить часть зарубежного турне из-за угрозы дефолта в стране. Об этом сказано в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, опубликованном на официальном сайте.
«Президент Байден вернется в Соединенные Штаты по завершении саммита „Группы семи“, чтобы вновь принять участие во встречах с руководством Конгресса и обеспечить его действия до крайнего срока, позволяющие не допустить дефолта», — отметили в документе.
Реклама
Байден отменил поездку в Австралию и Папуа − Новую Гвинею, о чем он проинформировал правительства этих стран. Президент США пригласил премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе нанести государственный визит в Америку, сообщила Жан-Пьер.
Пресс-секретарь отметила, что Байден требует от республиканцев конструктивного взаимодействия, чтобы достичь бюджетной договоренности, которая устроит обе стороны.
США
Австралия
Джо Байден
Реклама
Реклама