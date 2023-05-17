Мир 17 мая 2023, 02:57 Байден отменил часть зарубежного турне из-за угрозы дефолта Белый дом: Байден отменил поездку в Австралию и Папуа — Новую Гвинею из-за угрозы дефолта РИА «Новости»

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Администрация Белого дома подтвердила, что президент США Джо Байден решил отменить часть зарубежного турне из-за угрозы дефолта в стране. Об этом сказано в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, опубликованном на официальном сайте.

«Президент Байден вернется в Соединенные Штаты по завершении саммита „Группы семи“, чтобы вновь принять участие во встречах с руководством Конгресса и обеспечить его действия до крайнего срока, позволяющие не допустить дефолта», — отметили в документе.

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Байден отменил поездку в Австралию и Папуа − Новую Гвинею, о чем он проинформировал правительства этих стран. Президент США пригласил премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе нанести государственный визит в Америку, сообщила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь отметила, что Байден требует от республиканцев конструктивного взаимодействия, чтобы достичь бюджетной договоренности, которая устроит обе стороны.