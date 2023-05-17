Мир 17 мая 2023, 10:58 Байден оптимистично оценил решение проблемы госдолга США — Белый дом Белый дом назвал оптимистичным взгляд Байдена на решение проблемы госдолга США Фото: Правительство США / Flickr

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден оптимистично оценивает перспективы разрешения проблемы вокруг госдолга страны, но согласен, что предстоит много работы по ряду сложных вопросов. Заявление опубликовал Белый дом по итогам раунда переговоров главы государства с лидерами конгресса.

Американский президент призвал сделать все, чтобы не допустить первого в истории США дефолта. По его мнению, это возможно в случае, если стороны будут вести переговоры добросовестно.

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«Президент поручил сотрудникам продолжать ежедневные встречи по нерешенным вопросам», — указано в сообщении.

Байден пообещал на этой неделе связаться с лидерами по телефону, а также провести личную встречу после возвращения из Японии, где он будет присутствовать на саммите лидеров G7.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен подтвердила оценочную дату дефолта 1 июня. Сенатор-демократ Питер Уэлч, чтобы не допустить такого развития событий, предложил поднять госдолг США. Он указал, что дефолт «уничтожит репутацию Америки и поставит под угрозу ценность доллара как мировой резервной валюты».