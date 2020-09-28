Конфликт Армении и Азербайджана обострился из-за Нагорного Карабаха. Онлайн-трансляция

Многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном о принадлежности Карабаха вспыхнул с новой силой 27 сентября. Начались боевые действия. «360» следит за последними новостями.

11:13 Посол Армении заявил РИА «Новости», что переброшенные Турцией из Сирии боевики уже воюют в Карабахе.

11:11 Представитель МИД Китая Ван Вэньбин выразил надежду на то, что Армения и Азербайджан проявят спокойствие и сдержанность в ситуации с Карабахом.

11:08 Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что военная операция страны в Карабахе направлена на «принуждение Армении к миру».

11:05 Турция перебросила в Азербайджан порядка четырех тысяч боевиков с севера Сирии. Об этом заявил посол Армении в России.

10:56 Видео из зоны конфликта в Нагорном Карабахе.

10:54 Рейсы «Аэрофлота» Москва — Баку 1 и 4 октября отменены.

10:52 Аэропорт Баку Гейдар Алиев переводят на ограниченный режим работы из-за введения военного положения.

10:51 МИД Азербайджана заявил, что в результате обстрела ВС Армении погибли шесть мирных граждан.

10:40 МИД РФ призвал всех игроков быть аккуратными в риторике вокруг конфликта Азербайджана и Армении.

10:20 Прокуратура Азербайджана заявила, что 26 мирных граждан страны ранены в результате обострения ситуации в Карабахе.

10:15 Посол Армении в Москве заявил РИА «Новости», что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны вмешаться в ситуацию с Нагорным Карабахом.

10:05 Частичную мобилизацию объявили в Азербайджане.

За несколько лет до распада СССР Нагорно-Карабахская автономная область заявила о своем выходе из состава Азербайджанской ССР. С 1991 по 1994 год между Арменией и Азербайджаном шли боевые действия. В итоге Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и еще семью районами, прилегающими к нему.

В 1994 году стороны ратифицировали Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня. Документ подписала самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика с Арменией и Азербайджаном.