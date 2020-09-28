МИД РФ призвал с осторожностью обсуждать конфликт в Карабахе

Решение конфликта в Карабахе может быть только мирным. Россия призвала все заинтересованные в этом стороны к сдержанности.

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко заметил, что аккуратность стоит соблюдать во всем, в том числе в высказываниях. Слова дипломата привело РИА «Новости».

«Призываем всех игроков, как внешних, так и внутренних, проявлять максимальную сдержанность», — сказал он.

Руденко подчеркнул, что аккуратность и осторожность в итоге помогут добиться «прекращения огня и возвращения за стол переговоров».

Конфликт из-за принадлежности Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном, который длится уже много лет, с новой силой вспыхнул 27 сентября. По версии Баку, военные соседнего государства начали стрелять по населенным пунктам.

Ереван заявил, что на регион совершили «воздушные и ракетные атаки». Погибшие и пострадавшие есть с обеих сторон. В Азербайджане объявили о частичной мобилизации, а МЧС Армении сообщило о закрытии связывающей республику и Карабах трассы.