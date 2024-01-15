Мир 15 января 2024, 22:10 Эстония предложила стратегию «победы Украины» за 3 года ERR: Эстония предложила план «победы Украины» за 3 года Unsplash

Читать 360tv в

Министерство обороны Эстонии подготовило стратегию победы Украины за три года. Об этом сообщило ERR.

Стратегия предполагает поддержку Киева всеми странами-членами рабочей группы Рамштайн. По мнению эстонских военных чиновников, при совместных усилиях вклад от каждого государства будет совсем небольшим.

Реклама

«Например, ВВП всех стран — участниц рабочей группы Рамштайн составляет 47 триллионов евро, из которых на помощь Украине было направлено лишь 0,2%. При этом ВВП России оценивается лишь в два триллиона евро», — сказано в документе.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Эстонию в четверг, 11 декабря. Там он встретился с президентом Аларом Карисом и премьер-министром Кайей Каллас. На встрече политики обсудили военную поддержку Украины.

Во время пресс-конференции с Зеленским президент Эстонии Алар Карис поддержал ракетные атаки ВСУ по территории России. По его словам, Украина должна иметь возможность использовать западное вооружение для поражения военных целей и сдерживания российской армии.

В пятницу, 12 декабря, эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас предложил выставить противопехотные и противотанковые мины вдоль российской границы.