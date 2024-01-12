Мир 12 января 2024, 22:07 Эстонский депутат призвал поставить мины вдоль границы с Россией Эстонский депутат Куннас призвал поставить мины вдоль границы с Россией Freepik

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Эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас предложил применять противопехотные мины в процессе возведения оборонительных построек рядом с российской границей. Его процитировал сайт государственного телевещания ERR.

«При строительстве оборонительных сооружений вблизи границы важно использовать как противопехотные, так и противотанковые мины», — заявил военный.

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На сайте отметили, что Куннас не говорил о России прямо, однако у Эстонии есть сухопутная граница только с Латвией и РФ, скорее всего подполковник имел в виду именно второе государство.

Ранее лидер Эстонии Алар Карис поддержал ракетные атаки на территории России со стороны украинской армии. Он отметил, что ВСУ использует оружие, поставленное западными странами. Союзники Украины должны понимать, что их технику применят для «поражения военных целей и сдерживания войск противника».