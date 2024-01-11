Мир 11 января 2024, 13:40 Президент Эстонии поддержал ракетные атаки ВСУ по территории России Эстония выступила против ограничений на удары ВСУ по территории России РИА «Новости»

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Президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на атаки ВСУ по России. Он напомнил, что оружие украинским войскам поставляют западные партнеры. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, трансляцию встречи провела канцелярия эстонского лидера.

«Поставляя военную помощь, мы должны понимать, что она будет использоваться для поражения военных целей и сдерживания войск противника», — указал эстонский лидер.

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Зеленский прибыл в Эстонию 11 января. Во время поездки украинский лидер встретится в Таллине со спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Главной темой переговоров станет военная поддержка и конфликт на Украине. Зеленский также планирует выступить с речью в парламенте.

Ранее он встретился в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры обсудили присоединение Украины к ЕС и НАТО, а также вопросы сотрудничества и безопасности. Зеленский во время встречи также анонсировал визит в Латвию.