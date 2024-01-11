11 января 2024, 13:40
Президент Эстонии поддержал ракетные атаки ВСУ по территории России
Эстония выступила против ограничений на удары ВСУ по территории России
Президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на атаки ВСУ по России. Он напомнил, что оружие украинским войскам поставляют западные партнеры. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, трансляцию встречи провела канцелярия эстонского лидера.
«Поставляя военную помощь, мы должны понимать, что она будет использоваться для поражения военных целей и сдерживания войск противника», — указал эстонский лидер.
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Зеленский прибыл в Эстонию 11 января. Во время поездки украинский лидер встретится в Таллине со спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Главной темой переговоров станет военная поддержка и конфликт на Украине. Зеленский также планирует выступить с речью в парламенте.
Ранее он встретился в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры обсудили присоединение Украины к ЕС и НАТО, а также вопросы сотрудничества и безопасности. Зеленский во время встречи также анонсировал визит в Латвию.
Владимир Зеленский
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Эстония
Украина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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