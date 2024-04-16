Мир 16 апреля 2024, 17:20 Есть предел. Украинские дроны оказались неэффективны Советник экс-главкома ВСУ Назаров заявил о неэффективности украинских дронов Pxhere

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Используемые Украиной боевые дроны и беспилотники имеют предел эффективности, они никогда не смогут заменить артиллерийские снаряды. Такое заявление в интервью The New York Times сделал Виктор Назаров — советник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного

«Дроны могут эффективно уничтожать военную технику, танки, но вы не можете разрушить оборонительные линии с помощью дронов», — приводятся в публикации слова Назарова.

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Преимущество России в количестве артиллерийских снарядов Назаров оценил как десять к одному, добавив, что в этих условиях атаковать и достигать успеха украинская армия не сможет. Позиции Украины на восточном фронте «значительно ухудшились за последние дни». ВСУ остро не хватает боеприпасов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации в стране. При этом себе президент заблаговременно обеспечил эвакуацию. Зеленский несколько лет подряд выводит деньги за рубеж. «Определенные гарантии» ему могла дать Великобритания.