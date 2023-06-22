Мир 22 июня 2023, 04:02 «Если повезет, встречаемся в офисе». Жена Зеленского призналась, что не живет с мужем Жена президента Украины Зеленская: живем с мужем раздельно по соображениям безопасности Официальный сайт президента Украины

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Супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала, что им с мужем приходится жить раздельно по соображениям безопасности. Своими откровениями она поделилась с газетой Jerusalem Post.

По ее словам, Владимир Зеленский остается ночевать в офисе, а она каждый день возвращается оттуда домой к детям. Первая леди страны добавила, что ходит в офис на работу каждый день.

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«Если нам повезет, мы встретимся в офисе за обедом», — добавила она.

Ранее жена президента Украины заявила, что граждане страны уже не один месяц живут в режиме постоянных боев, поэтому устали от такой жизни. При этом она подчеркнула, что сейчас стране нужна не только военная помощь, но и деньги.

Супруга украинского лидера не в первый раз акцентирует внимание на терпении своих земляков. Об этом речь шла осенью, когда энергетическая инфраструктура Украины начала выходить из строя.

Власти Крыма приняли решение национализировать квартиру супруги Владимира Зеленского Елены. Как сообщал глава полуострова Сергей Аксенов, ряд объектов перешла в собственность республики, среди них оказалась и квартира Елены Зеленской в Ялте.