Общество 24 мая 2023, 10:40 Квартиру жены Зеленского национализировали в Крыму Глава Крыма Аксенов сообщил о национализации квартиры жены Владимира Зеленского в Ялте РИА «Новости»

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Власти Крыма национализировали квартиру супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены. Об этом в Telegram-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Национализация имущества врагов России продолжилась в Крыму. Ряд объектов перешли в собственность республики, в том числе квартира Елены Зеленской в Ялте и здание экстремистского „меджлиса“, запрещенного в России», — написал он.

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Аксенов отметил, что также под процедуру подпали банковские структуры и винодельческие предприятия.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщал, что начала работу специальная комиссия, которая выявит объекты, земельные участки и предприятия, принадлежащие олигархам с Украины, недружественных России.

Аукцион по продаже национализированного украинского имущества пройдет в Крыму в июне, уточнял Аксенов. Всего власти полуострова национализируют около двух тысяч объектов.