Мир 19 февраля 2023, 19:31 Жена Зеленского призналась в усталости от боевых действий Жена президента Украины Елена Зеленская заявила об усталости людей от боевых действий Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Вооруженные противостояния — всегда долгий процесс, даже если они идут всего один день. Украинцы живут в режиме постоянных боев уже не первый месяц, поэтому устали от такой жизни. Но ради будущего нельзя проявлять слабость. Об этом в интервью корейскому телеканалу Channel A заявила жена президента Украины Елена Зеленская.

«Мы так устали, но смысл в том, что мы просто хотим жить. Поэтому нам нельзя уставать, чтобы мы могли жить и строить будущее своих детей», — заявила она.

Реклама

Супруга украинского лидера подчеркнула, что сейчас стране требуется не только военная помощь, но и деньги, чтобы преодолеть экономический кризис и гуманитарную катастрофу. Рассчитывать она может только на помощь других стран, которые имеют возможности и необходимые ресурсы.

Реклама

Зеленская добавила, что те, кто считает противостояние чем-то далеким, сильно ошибаются.

«Это не гладиаторское сражение, за которым можно наблюдать с трибун. Бой в любой момент может перекинуться на зрителей», — пояснила она.

Жена президента Украины Елена Зеленская не в первый раз говорит о большом терпении своих земляков. Об этом она упоминала осенью, когда энергетическая инфраструктура страны начала выходить из строя. Но тогда целью, ради которой украинцы терпят лишения, она назвала членство в Евросоюзе.