Мир 01 апреля 2024, 13:33 «Еще три-четыре поколения». Украине предрекли долгую выплату долгов Пушилин: долги Украины будут выплачивать еще три-четыре поколения жителей Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Огромные суммы долгов перед Западом, которые набрала Украина, предстоит выплачивать трем-четырем поколениям ее жителей, если страна продолжит существование. Таким мнением поделился глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он назвал Украину «экономически несостоятельной» и подчеркнул, что ситуация лишь усугубляется.

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«Те суммы долгов, которые возникли в рамках безумных действий украинского режима, не смогут выплатить еще три-четыре поколения следующих, если эта страна останется существовать», — заявил Пушилин.

По его словам, кадровые изменения на Украине не повлияют на ситуацию внутри нее — «это политтехнологии, не более». Они свидетельствуют лишь о том, что киевский режим переживает непростое время, добавил глава республики.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский уволил нескольких помощников и советников, а за несколько дней до этого — секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.