27 февраля 2023, 13:56
Один человек погиб в результате нового землетрясения в Турции
Один человек погиб и 69 пострадали в результате землетрясения в турецкой провинции Малатья
Новое землетрясение произошло в Турции днем 27 февраля, в результате подземных толчков погиб один человек и еще 69 пострадали. Данные привел глава Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер, сообщил телеканал CNN Turk.
«На данный момент информация такая, что пострадали 69 человек и один погиб. Мы продолжаем поисково-спасательные мероприятия в пяти зданиях», — уточнил Сезер.
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Власти провинции, по его словам, фиксируют новые подземные толчки в течение каждых трех минут.
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«Мы призвали местное население держаться подальше от поврежденных зданий. Подземные толчки продолжаются, дома рушатся. Граждане должны держаться от них подальше», — добавил глава ведомства.
Издание Diken уточнило, что разрушенными оказались 29 зданий.
Согласно официальной информации, магнитуда подземных толчков составила 5,6.
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