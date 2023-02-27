Мир 27 февраля 2023, 13:56 Один человек погиб в результате нового землетрясения в Турции Один человек погиб и 69 пострадали в результате землетрясения в турецкой провинции Малатья РИА «Новости»

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Новое землетрясение произошло в Турции днем 27 февраля, в результате подземных толчков погиб один человек и еще 69 пострадали. Данные привел глава Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер, сообщил телеканал CNN Turk.

«На данный момент информация такая, что пострадали 69 человек и один погиб. Мы продолжаем поисково-спасательные мероприятия в пяти зданиях», — уточнил Сезер.

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Власти провинции, по его словам, фиксируют новые подземные толчки в течение каждых трех минут.

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«Мы призвали местное население держаться подальше от поврежденных зданий. Подземные толчки продолжаются, дома рушатся. Граждане должны держаться от них подальше», — добавил глава ведомства.

Издание Diken уточнило, что разрушенными оказались 29 зданий.

Согласно официальной информации, магнитуда подземных толчков составила 5,6.