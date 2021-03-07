Дипломаты в Вене захотели привиться российскими вакцинами от коронавируса

Представители дипломатического корпуса в Вене и различных международных организаций захотели привиться российскими вакцинами от коронавируса. Работа по этому вопросу займет не меньше месяца, рассказал постоянный представитель России при международных организациях в столице Австрии Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

«Многие коллеги из дипломатического корпуса в Вене, а также из местных международных организаций выразили заинтересованность в вакцинации российскими препаратами», написал Ульянов и добавил, что этот вопрос сейчас прорабатывают. По его словам, все частично будет зависеть от европейских властей, а договариваться будут не меньше месяца.

В четверг, 4 марта, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу досье на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Безопасность, эффективность и качество препарата, который создали в Центре имени Гамалеи, сопоставят со стандартами ЕС.

На этой неделе вакцина «Спутник V» вышла на второе в место в мире по числу одобрений регуляторов. 4 марта препарат зарегистрировали еще в трех странах: Лаосе, Шри-Ланке и Ираке. Всего нашу вакцину разрешили использовать в 45 государствах.