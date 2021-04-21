В Нижнем Новгороде после взрыва газа в жилом доме в селе Маргуша задержали еще двоих газовиков. Предположительно, за несколько часов до взрыва они устанавливали оборудование в одной из квартир. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot.

По данным СМИ, по делу о взрыве задержаны 69-летний мастер службы внутридомового газового оборудования и 40-летний слесарь. Сообщается, что именно они подводили трубу в квартире на первом этаже и пустили газ по общему стояку. По правилам безопасности, после этого они должны были убедиться, что утечек нет. Но бригада решила обойтись без этого. В итоге спустя несколько часов в одной из квартир сверху произошел взрыв.

По факту ЧП возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее уже были задержаны двое сотрудников газовой службы, проводивших работы в доме в день взрыва.

МЧС показало кадры с последствиями взрыва в доме. Видео снято на коптер.

Взрыв газа произошел в трехэтажном кирпичном доме вечером в понедельник. По предварительной версии, причиной стала утечка газа. Взрыв спровоцировал пожар, который привел к обрушению крыши и перекрытий второго и третьего этажей. Погиб ребенок, тело которого обнаружили под завалами. Спастись удалось двухмесячной девочке. По данным СК, пострадало пять человек, трое взрослых и двое детей.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин во вторник заявил, что пострадавший в результате взрыва дом не подлежит восстановлению и, скорее всего, пойдет под снос.