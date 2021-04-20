Пострадавший при взрыве дом в Нижегородской области пойдет под снос

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что пострадавший в результате взрыва газа дом в селе Маргуша не подлежит восстановлению. Об этом сообщило РИА «Новости».

Экспертная организация обследовала поврежденный трехэтажный дом и сделала заключение, что восстановлению он уже не подлежит. По словам Никитина, в ближайшее время это заключение еще проанализируют, но скорее всего, судьба здания уже решена.

«На 95% можно говорить, что дом не подлежит восстановлению, он будет снесен до фундамента. Мы выделим средства на проектирование и возведем здесь новый дом», — сообщили нижегородский губернатор.

Взрыв газа произошел в трехэтажном доме на улице Новоселова в селе Маргуша накануне вечером. В результате погиб ребенок, которого обнаружили под завалами. Еще одну двухмесячную девочку удалось спасти.

По данным СК, пострадало пять человек, в том числе двое детей, которых доставили в больницу. В МЧС сообщали о семи пострадавших. Предполагаемой причиной ЧП стала утечка газа. Взрыв привел к пожару и обрушению квартир на втором и третьем этажах. Задержали двух сотрудников газовой службы, проводивших работы в доме в день взрыва. Завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

МЧС ранее показало видео с последствиями взрыва в жилом доме.