Последствия взрыва в доме под Нижним Новгородом показали на видео

МЧС России опубликовало видео с кадрами, на которых показаны последствия взрыва газа в жилом доме в селе Маргуша в Нижегородской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

Взрыв газа произошел в трехэтажном кирпичном доме в селе Маргуша накануне вечером. В здании начался пожар, который привел к обрушению крыши и перекрытий второго и третьего этажей. Жильцов экстренно эвакуировали. Тем из них, чьи квартиры не пострадали, разрешили забрать деньги, документы и необходимые вещи.

В результате трагедии погиб ребенок, которого обнаружили под завалами. Пострадало пять человек, включая двоих детей, которые остаются в больнице.

Предполагаемой причиной взрыва назвали утечку газа. После взрыва в доме начался пожар, который охватил площадь в 1200 квадратных метров. Полностью потушить его удалось лишь к утру вторника. Завершен и разбор завалов. СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны двое сотрудников газовой службы, которые проводили работы в здании незадолго до взрыва.

Специалисты обследуют пострадавший при взрыве дом на предмет возможности его дальнейшей эксплуатации.