Мир 08 февраля 2023, 15:32 Еще два землетрясения произошли в Турции EMSC: два землетрясения произошли в центре Турции

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Еще два землетрясения зафиксировали в Турции в 14:11 и 14:24 по московскому времени (11:11 и 11:24 по местному). Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Магнитуда одного из подземных толчков — 5,3. Он произошел в центральной части страны, почти в 60 километрах к северо-западу от Адыямана, города с населением более 220 тысяч человек. Очаг залегал на километровой глубине.

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Второе землетрясение также случилось в центре Турции, в 38 километрах к северо-востоку от Кахраманмараша, в котором живут 376 тысяч человек. Именно этот город стал эпицентром мощного землетрясения магнитудой 7,7, случившегося 6 февраля и унесшего жизни более 8,5 тысячи человек. Магнитуда нового землетрясения гораздо меньше — 4,4. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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Российские спасатели помогают ликвидировать последствия стихийного бедствия в Турции. Сегодня стало известно, что туда приготовились направить вторую группу специалистов.