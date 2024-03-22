Мир 22 марта 2024, 17:01 ЕС ввел санкции против России в связи со смертью Навального Vuk Valcic/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Евросоюз ввел в действие санкции в связи со смертью Алексея Навального. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Речь идет о персональных ограничениях в отношении более 30 физических лиц, среди которых — представители судейского корпуса и руководства колоний. Под санкции попали и сами исправительные колонии ИК-3 и ИК-6. Для тех, кто попал в список, вводится запрет на поездки в страны Евросоюза (для физлиц) и замораживание активов на их территории (для физических лиц и организаций).

Реклама

Ранее санкционный список США дополнился двумя российскими компаниями и двумя гражданами РФ. В нем оказались Илья Гамбашидзе, Николай Тупикин, Агентство социального проектирования и ГК «Структура».

Австралия объявила санкции в отношении шести сотрудников ИК-6 во Владимирской области и бывшего заместителя директора ФСИН России Алексея Гиричева. Руководитель колонии и его заместители также оказались в списке.