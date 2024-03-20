Мир 20 марта 2024, 19:40 США расширили антироссийский санкционный список США ввели санкции против двух компаний и граждан России РИА «Новости»

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Две компании и два гражданина России попали под американские санкции. Информация об этом разместили на сайте Министерства финансов США.

В черном списке оказались Илья Гамбашидзе, Николай Тупикин, Агентство социального проектирования и ГК «Структура». В заявлении отметили, что для «фигурантов дела» попадание в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ними бизнес.

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Американский Минфин обвинил указанные лица в оказании услуг «правительству Российской Федерации в рамках зарубежной кампании по вредоносному влиянию, включая попытки выдать себя за законные средства массовой информации».

Более 220 американцев внесли в стоп-лист, запретив им въезд в Россию. Как пояснили в МИД, все они причастны к разработке, реализации и оправданию русофобского курса властей США, а также имеют непосредственное отношение к различным антироссийским акциям. В частности, в перечень попал бывший посол в России Джон Салливан.