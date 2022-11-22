Мир 22 ноября 2022, 23:14 ЕС смягчил план по введению потолка на российскую нефть — СМИ Bloomberg: потолок цен на российскую нефть будет выше 60 долларов за баррель по решению ЕС РИА «Новости»

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Евросоюз скорректировал свой проект об ограничении предельных цен на российскую нефть. Условия стали значительно мягче по сравнению с первоначальным вариантом. В частности, предполагается введение льготного периода на 45 дней, а также увеличение максимальной цены выше предложенных ранее 60 долларов за баррель. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на новый проект документа и источники, близкие к обсуждениям.

В новом проекте представители стран Евросоюза предложили не вводить ограничения на нефть, которую загрузили в танкеры до 5 декабря и выгрузили до 19 января. Кроме того, предлагаемый ранее ценовой предел в диапазоне между 40 и 60 долларами за баррель предложили увеличить. Конкретных чисел источники агентства не назвали.

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Регулирование нового ограничения оставили прежним: танкерам, которые станут перевозить российскую нефть, проданную выше установленного лимита, закроют доступ к европейским сервисам разгрузки и страховым полисам. Однако теперь ограничение будет вводится не навсегда, а только на 90 дней. Это тоже стало одним из смягчающих нововведений.

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Также страны Евросоюза настояли на периоде в 90 дней для пересмотра предельной цены на нефть, если ситуация на мировом рынке изменится.

Планируется, что официальное объявление о введении потолка цен на российскую нефть страны G7 и Евросоюз сделают в ближайшую среду, 23 ноября, по итогам встречи европейских послов. Дипломаты должны единогласно утвердить свое решение, а после к ним присоединятся страны G7.

Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что последствиями политического вмешательства в дела рынка станет дефицит сырья, ухудшение ситуации в энергообеспечение и сокращение инвестиций в нефтедобычу и переработку. Он отметил, что Россия найдет новых покупателей на свое сырье или просто сократит объемы добычи.