22 ноября 2022, 23:14
ЕС смягчил план по введению потолка на российскую нефть — СМИ
Bloomberg: потолок цен на российскую нефть будет выше 60 долларов за баррель по решению ЕС
Евросоюз скорректировал свой проект об ограничении предельных цен на российскую нефть. Условия стали значительно мягче по сравнению с первоначальным вариантом. В частности, предполагается введение льготного периода на 45 дней, а также увеличение максимальной цены выше предложенных ранее 60 долларов за баррель. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на новый проект документа и источники, близкие к обсуждениям.
В новом проекте представители стран Евросоюза предложили не вводить ограничения на нефть, которую загрузили в танкеры до 5 декабря и выгрузили до 19 января. Кроме того, предлагаемый ранее ценовой предел в диапазоне между 40 и 60 долларами за баррель предложили увеличить. Конкретных чисел источники агентства не назвали.
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Регулирование нового ограничения оставили прежним: танкерам, которые станут перевозить российскую нефть, проданную выше установленного лимита, закроют доступ к европейским сервисам разгрузки и страховым полисам. Однако теперь ограничение будет вводится не навсегда, а только на 90 дней. Это тоже стало одним из смягчающих нововведений.
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Также страны Евросоюза настояли на периоде в 90 дней для пересмотра предельной цены на нефть, если ситуация на мировом рынке изменится.
Планируется, что официальное объявление о введении потолка цен на российскую нефть страны G7 и Евросоюз сделают в ближайшую среду, 23 ноября, по итогам встречи европейских послов. Дипломаты должны единогласно утвердить свое решение, а после к ним присоединятся страны G7.
Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что последствиями политического вмешательства в дела рынка станет дефицит сырья, ухудшение ситуации в энергообеспечение и сокращение инвестиций в нефтедобычу и переработку. Он отметил, что Россия найдет новых покупателей на свое сырье или просто сократит объемы добычи.
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