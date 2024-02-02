Мир 02 февраля 2024, 17:40 ЕС решил поддержать «Би-2» Представитель МИД ЕС Стано: Брюссель готов поддержать «Би-2» РИА «Новости»

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Европейские власти стараются не только выразить солидарность с российскими оппозиционерам, но и оказать им практическую поддержку. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге, комментируя ситуацию с музыкантами «Би-2» в Таиланде.

«ЕС солидарен с этими людьми, <…> но, конечно, я не буду указывать детали по конкретным людям или организациям», — подчеркнул Стано.

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Власти Израиля добились освобождения участников «Би-2», которых задержали в Таиланде за выступление без разрешения властей. Их депортировали в Израиль.

В МИД России заявили, что «Би-2» отказались общаться с консулами, никаких обращения в дипмиссию не поступало.

Адвокат Дмитрий Аграновский отмечал, что менеджмент музыкантов раздул антироссийский скандал на пустом месте. При этом он выразил удивление, почему в «Би-2» считают небезопасным возвращение в Россию.