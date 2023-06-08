Мир 08 июня 2023, 23:38 ЕС призвал Россию «прекратить огонь» в Херсонской области Глава евродипломатии Боррель: Россия должна прекратить огонь в Херсонской области РИА «Новости»

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Россию «немедленно прекратить огонь в Херсонской области». Свое обращение он написал в Twitter.

«Мы призываем Россию немедленно прекратить эти действия», — написал он.

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По словам главы евродипломатии, ему поступили сообщения о якобы обстрелах, которые мешают в оказании помощи мирным жителям Херсонской области после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Украинские военные обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию в ночь на 6 июня. После случившегося в Херсонской области подтопило около 15 тысяч домовладений. Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил о семи погибших в результате подрыва Каховской ГЭС. Из затопленных населенных пунктов вывезли пять тысяч человек.

Президент России Владимир Путин назвал удар по Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима. Он подчеркнул, что Украина с подачи своих западных кураторов продолжает делать ставку на эскалацию боевых действий.