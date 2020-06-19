ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить кандидата на пост президента

Евросоюз призвал власти Белоруссии незамедлительно отпустить кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико и его сына. Сейчас они находятся под стражей по обвинению в мошенничестве.

Представитель Внешнеполитической службы Евросоюза опубликовал заявление, в котором призвал власти страны немедленно освободить Виктора и Эдуарда Бабарико из-под стражи, а также обеспечить в стране конкурентные способности во время предвыборной кампании.

ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката Внешнеполитическая служба Евросоюза.

В заявлении также настоятельно рекомендуют властям страны обеспечить конкурентное политическое соревнование во время предстоящих в стране выборов президента. Они назначены на 9 августа, и Виктор Бабарико входил в число кандидатов на пост главы республики.

Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. На протяжении 20 лет его руководителем был Виктор Бабарико. Комитет госконтроля Белоруссии заявил, что на базе финансовой организации действовала преступная группа, которая незаконно выводила средства за границу. 18 июня Виктора Бабарико задержали — вместе с сыном Эдуардом, который руководит его инициативной группой. Сейчас оба мужчины находятся в СИЗО КГБ страны. Вместе с ними правоохранители взяли под стражу около 20 человек — некоторые из них уже начали сотрудничать со следствием.