Мир 15 декабря 2022, 22:13 ЕС отложил вопрос согласования потолка цен на газ Лидеры ЕС не договорились о введении потолка цен на газ и общих закупках энергоносителя РИА «Новости»

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Прошедший в Брюсселе саммит лидеров стран Евросоюза, посвященный энергетике и экономике, не привел к значимым результатам. Главы государств не пришли к единому мнению о ценовом потолке на газ и не смогли согласовать план единых закупок энергоносителя. Об этом сообщила пресс-служба Европейского Совета на своей странице в Twitter.

Участники встречи договорились вернуться к решению вопроса 19 декабря, когда в Брюсселе соберутся руководители профильных европейских министерств.

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«Саммит приветствовал достигнутый прогресс и призвал Совет ЕС закончить 19 декабря работу по предложениям о повышении солидарности путем лучшей координации закупок газа, в частности через Энергетическую платформу ЕС, обмена газом через границу и создания надежных ценовых ориентиров», — говорится в сообщении.

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Разногласия по вопросу введения потолка цен на российский газ начались еще до проведения саммита. Как сообщило агентство Bloomberg, группа из 12 государств, включая Бельгию, Грецию, Италию и Польшу, потребовали ввести минимальный показатель. С ними не согласились остальные страны, в итоге соглашения не получилось.

Еврокомиссия разработала механизм по ограничению цен на энергоноситель, который начнет работать при выполнении двух условий. Если цена газа станет выше 275 евро за МегаВатт час в течение двух недель. А также если стоимость газовых фьючерсов на бирже окажутся на 58 евро дороже базовой стоимость сжиженного природного газа в течении 10 дней.

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил об огромном ущербе от антироссийских санкций, который понес Евросоюз. Он пояснил, что в попытке ограничить финансовую систему России в Европе подорожали продукты, газ и электричество.